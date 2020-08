Air france -klm : Accord pour le déploiement de Transavia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Air France-KLM annonce ce mercredi la signature d'un avenant à l'accord de groupe 'pilotes Air France-Transavia', permettant le déploiement de Transavia France sur des liaisons domestiques françaises.



Cet accord a été conclu entre les directions d'Air France et de Transavia France et le SNPL Air France-Transavia, syndicat majoritaire des pilotes Air France.



'L'avenant à l'accord de groupe prévoit que Transavia France puisse opérer des lignes sur le réseau domestique et fait évoluer les garanties d'activité Moyen-Courrier en cohérence avec les perspectives d'activité envisagées sur le réseau domestique pour les années à venir. En septembre 2019, un premier accord avait déjà été signé, levant toute limitation de croissance de la flotte de Transavia France', précise le groupe.



