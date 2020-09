Air france -klm : Accord de distribution NDC avec Amadeus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Amadeus annoncent un accord de distribution NDC (New Distribution Capability) innovant, prévoyant que l'offre NDC du transporteur aérien pourra être accessible aux agences de voyages via la plateforme et les solutions Amadeus compatibles avec NDC.



Pour accéder au contenu d'Air France-KLM diffusé via NDC, les agences devront signer des accords bilatéraux avec les deux groupes. Au cours des dernières années, Air France-KLM a travaillé avec Amadeus pour connecter ses services NDC à la plateforme Amadeus.



Les premières étapes de vente ont déjà été intégrées et des agences pilotes pourront réserver via NDC en utilisant Amadeus d'ici à la fin de l'année. L'intégration complète, incluant les fonctions d'après-vente, devrait être réalisée au cours du premier semestre 2021.



