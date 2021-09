Air france-klm : Installe la solution d'Intelsat sur 60 A220-300

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La compagnie va installer la solution de connectivité en vol haut débit par satellite 2Ku d'Intelsat sur 60 nouveaux A220-300 d'Air France.



L'avion volera vers les destinations court et moyen-courriers du réseau Air France.



' La solution d'Intelsat offre simplement le débit le plus élevé et la meilleure fiabilité aux avions et aux appareils du monde entier '.



' Ce contrat porte la flotte totale d'Intelsat d'Air France à 143 appareils, dont des gros-porteurs B777 et A330. Air France est le troisième partenaire aérien à sélectionner Intelsat sur l'A220 et notre premier partenaire aérien européen de ligne 2Ku ' a déclaré John Wade, président de l'aviation commerciale d'Intelsat.



