Air france-klm : En repli, un analyste réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli en fin de matinée après plusieurs annonces. Air France-KLM a annoncé une conversion du prêt d'actionnaire de l'Etat français de 3 MdE en instrument obligataire hybride perpétuel avec une période de ' non call ' allant de 4 à 6 ans.



Oddo souligne également que le groupe a annoncé une augmentation de capital d'un montant maximum de 1 MdE sans droit préférentiel de souscription mais avec une période de souscription prioritaire pour les actionnaires. L'Etat français s'engage à participer à cette augmentation de capital tout en maintenant sa participation en deçà de 30%.



Le PGE de 4 MdE a été prolongé avec une date d'échéance finale désormais fixée à 2023.



' Air France va devoir céder un maximum de 18 slots à Orly (environ 4% de part de marché) à un concurrent ' souligne Oddo.



' La société indique également s'attendre à une perte d'exploitation de l'ordre de 1.3 MdE et un EBITDA de l'ordre de -750 ME au T1 2021 ' rajoute l'analyste.



Suite à ces nouvelles, Oddo confirme son conseil de sous-performance et son objectif de cours de 4.5 E.



