Air france -klm : Décisions du Conseil d'Administration

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé aujourd'hui à l'unanimité de soumettre à l'Assemblée Générale de 2021 une résolution repoussant de 70 à 72 ans la limite d'âge pour exercer la Présidence du Conseil en cas de dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.



Le Conseil d'Administration a par ailleurs décidé que Madame Anne-Marie Couderc assumerait ses fonctions de Présidente jusqu'à l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'année 2022.



' Le Conseil d'Administration a souligné l'importance de stabiliser la gouvernance du Groupe et ainsi créer les conditions les plus favorables pour que le management puisse concentrer ses efforts sur la gestion opérationnelle et la sortie de crise ' indique le groupe.



