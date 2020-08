Air france -klm : Chute de 7%, les prévisions d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa chute avec une baisse aujourd'hui de près de 7% (-12% en une semaine).



Oddo a confirmé ce matin son conseil neutre sur la valeur et a ajusté son objectif de cours à 4.2 E contre 4.3 E.



Air France-KLM a accéléré le retour de ses capacités avec un nouvel objectif de recul limité à 55% au 3ème trimestre 2020 par rapport au 3ème trimestre 2019 (contre -80% annoncé précédemment et -74% chez IAG), de 35% au 4ème trimestre (contre -60% précédemment et -46% chez IAG) avant de revenir sur une baisse de -20% en 2021 (inchangée et -24% pour IAG).



' La société continue d'anticiper un retour à une offre pré-crise pas avant 2024 (contre 2023 pour IAG par exemple). Elle anticipe un EBITDA encore négatif sur le S2 2020 (mais à première vue de moindre ampleur que sur le S1) ' indique Oddo.



' Nous tablons sur un FCF ajusté de -4.7 MdE, ce qui porte la dette nette à 7.1 MdE (10.1 MdE sans retenir le prêt d'actionnaire comme un apport de fonds propres) ' rajoute le bureau d'analyses.



