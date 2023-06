Air france-klm : Campagne de recrutement de pilotes cadets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France annonce le lancement d'une nouvelle campagne de recrutement de pilotes cadets, un programme de formation complet entièrement pris en charge par la compagnie.



Au terme d'un processus de sélection rigoureux, les candidats retenus rejoindront les quelques 80 cadets en cours de formation au sein des écoles françaises partenaires d'Air France.



C'est par la suite en qualité d'Officier Pilote de Ligne qu'ils pourront prendre les commandes :

- D'Airbus A220 et A320 d'Air France

- De Boeing 737 et des futurs Airbus A320 et A321neo de Transavia.



