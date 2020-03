Air france -klm : A tiré sa ligne de crédit renouvelable de 1,1MdE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Air France-KLM annonce avoir tiré sa ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility agreement) conclue le 29 avril 2015 et amendée le 6 novembre 2017 pour un montant total de 1,1 milliard d'euros réparti en deux tranches de 550 millions d'euros chacune.



Ces tranches sont renouvelables successivement à la demande d'Air France-KLM par période de 1, 3 ou 6 mois jusqu'au 6 novembre 2022.



' Le Groupe Air France-KLM dispose donc désormais de plus de 5,5 milliards d'euros de liquidités immédiatement disponibles pour faire face aux possibles évolutions du contexte ' indique la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIR FRANCE -KLM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok