Air france-klm : A réceptionné son premier Airbus A220-300

(CercleFinance.com) - Air France a réceptionné son premier Airbus A220-300. La compagnie poursuit le renouvellement de sa flotte et recevra d'ici fin 2025 les 60 A220-300 commandés en 2019 pour remplacer progressivement ses Airbus A318 et A319 ainsi que plusieurs Airbus A320.



Cette commande - la plus importante de la part d'un client européen - est assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition.



' Nous activons par ailleurs l'ensemble des leviers à notre disposition tels que les carburants durables ou l'écopilotage, pour contribuer à la décarbonation du transport aérien et nous positionner comme leader d'une aviation plus durable ' a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.



