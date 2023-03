Air france-klm : A finalisé le remboursement intégral du PGE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir finalisé ce jour le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français (PGE).



Air France-KLM a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros de prêt garanti par l'État français, accordé pendant la crise du Covid-19.



La solide position de cash du Groupe, combinée au produit de l'émission en janvier 2023 d'une Obligation liée au Développement Durable pour un milliard d'euros, a permis d'accélérer et de clôturer le remboursement intégral de l'encours du PGE.



' Ce remboursement intégral contribuera à lisser le profil d'endettement du Groupe, à réduire les coûts financiers et à limiter l'exposition résiduelle aux taux variables ' indique le groupe.



