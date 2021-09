Adl partner : Entrée au capital de Reech

(CercleFinance.com) - ADLPerformance fait part de son entrée, sous la forme d'une prise de participation majoritaire, au capital de Reech (Rocket Marketing), entreprise experte du marketing d'influence, proposant aux annonceurs différentes offres.



Reech compte 60 collaborateurs et entend recruter une trentaine de collaborateurs sur les 12 prochains mois. La société devrait réaliser en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et a pour objectif les 20 millions d'ici 2024 (hors croissance externe).



'ADLPerformance souhaite devenir un leader du data marketing en Europe d'ici 2025. En entrant au capital de Reech, ADLPerformance va considérablement étendre son spectre d'accompagnement des marques', explique le PDG Bertrand Laurioz.



