Pour Christine Lagarde, on ne peut pas parler pour l'instant de bulles sur les marchés

(BFM Bourse) - La patronne de la Banque centrale européenne se veut rassurante sur l'évolution des marchés financiers depuis le début de la crise. Elle pointe cependant des valorisations très fortes dans certains secteurs.

Les injections massives de liquidités par les banques centrales font craindre à terme la formation de bulles, en particulier sur les marchés financiers. Mais pour la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ce n'est pas le cas pour l'instant.

"Il faut évidemment être très très attentif, et nous le sommes, à l'ensemble des fonctionnements des marchés financiers: sur les produits obligataires, sur les produits actions... Et aujourd'hui, on n'a pas de raisons de s'inquiéter de formations de bulles spécifiques", estime Christine Lagarde, qui était invitée dimanche 7 février à l'antenne de BFMTV et de BFM Business.

"On regarde attentivement, parce que sur certains secteurs il y a effectivement des valorisations qui sont très fortes", souligne-t-elle cependant. Lesquelles? "Je ne vais pas me prononcer sur telle ou telle valeur, vous l'imaginez bien", a répondu la patronne de la BCE.