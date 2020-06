Les 120 plus grands groupes cotés ont vu leurs revenus chuter de 7% au premier trimestre

(BFM Bourse) - Une étude publiée par une association de cabinets d'audit et d'expertise comptable révèle que les 120 plus grands groupes français ont perdu 7% de leur chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de l'année, soit 32 milliards d'euros. Le palmarès met toutefois en avant de nettes disparités entre les valeurs cycliques et celles de croissance.

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 pour les groupes cotés au sein du SBF 120? Selon une étude réalisée par ATH, association de 26 cabinets d’audit et d’expertise comptable, les 120 plus grands groupes cotés français ont vu leurs revenus fondre de 7% par rapport au premier trimestre 2019. Ce qui correspond à une contraction de 32 milliards d'euros de leur chiffre d'affaires en cumulé.

"Cette perte totale porte sur 70 sociétés qui ont cumulé 37 milliards de baisse avec des chutes de plusieurs milliards pour certaines", note ATH dans son communiqué. L'association précise que l'analyse porte sur 109 sociétés ayant communiqué sur leur chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 à la date du 6 juin. Parmi les groupes qui ont subi les plus fortes chutes, on retrouve logiquement de grands noms du CAC 40, parmi lesquels Total (-7,3 milliards d'euros à 43,8 milliards) ArcelorMittal (-4,3 milliards d'euros à 14,8 milliards), Axa (-3,3 milliards d'euros à 31,7 milliards), PSA (-2,8 milliards d'euros à 15,1 milliards), Renault (-2,4 milliards d'euros à 10,1 milliards) LVMH (-1,9 milliards d'euros à 10,6 milliards) ou Airbus (-1,9 milliards à 10,6 milliards).

A contrario, "38 entités ont légèrement progressé pour un total de 5 milliards, la plus forte hausse ne dépassant pas 600 millions" d'euros, précise ATH. La foncière Mercialys (47 millions d'euros) n'a pas enregistré de variation de ses revenus.

Dans un précédent communiqué publié début mai, ATH avait expliqué que les secteurs gagnants avaient logiquement été "la santé, les technologies, la distribution liée à l'alimentation", les perdants se trouvant du côté du luxe, des transports, de l'hôtellerie, l'automobile, la distribution hors alimentation, les ventes en points de vente physiques ou encore les activités culturelles.

Inquiétudes sur les résultats du 2e trimestre

Sanofi (+600 millions d'euros à 8,9 milliards), Carrefour (+600 millions d'euros à 19,4 milliards), Thales (+540 millions à 3,9 milliards), Publicis (+370 millions d'euros à 2,48 milliards) mais aussi, dans une moindre mesure, Dassault Systèmes (+160 millions d'euros à 1,13 milliard) bioMérieux (+160 millions d'euros à 760 millions), Sartorius (+80 millions d'euros à 420 millions) sont donc dans la catégorie des gagnants. "Les entreprises ayant développé leur e-commerce, à l'image de L’Oréal et d'EssilorLuxxotica, ont pu limiter leurs pertes" relève également ATH.

Au total, 36 des 120 sociétés du SBF 120 présentent un chiffre d’affaires en baisse de 5 à 24%, alors que 12, seulement, ont enregistré une progression comprise entre 5 et 22%.

Précision importante, "ces constats sont le résultat de quelques semaines seulement de confinement à la fin du mois de mars en Europe et en Amérique du Nord. Et si certaines entreprises se montrent certaines quant à l'avenir, la plupart se disent inquiètes quant aux résultats du deuxième trimestre, voire des suivants" ajoute ATH.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse