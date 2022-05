L'idée folle de ce syndicat québécois en faveur de l'emploi

(BFM Bourse) - Depuis près de quarante ans, la plus grande centrale syndicale du Québec a pour soutenir l'emploi mis en place un outil totalement inimaginable dans d'autres pays: participer directement au financement des entreprises au travers d'un fonds d'investissement. Le tout en dynamisant l'épargne de plus de 734.000 actionnaires. Révolutionnaire?

Le projet de cession par Bonduelle d'une part majoritaire du capital de sa filiale Bonduelle Americas Long Life (produits de longue conservation) a fait l'actualité cette semaine, entraînant un bond du titre mercredi dans d'importants volumes. L'opération envisagée devrait s'effectuer sur la base d'une valeur d'entreprise de 625 millions d'euros pour cette seule filiale, montant important en regard de la propre valorisation du groupe nordiste. Les acquéreurs sont deux acteurs institutionnels québécois. D'un côté la Caisse de dépôt et placement du Québec, connue en France pour ses participations au capital de Spie ou Alstom notamment, et de l'autre un acteur moins connu de ce côté de l'Atlantique, le Fonds de solidarité FTQ. Ce fonds d'investissement a pour particularité d'être contrôlé... par un syndicat de travailleurs.

Au début des années 1980, le Québec traversait une période de récession extrêmement difficile. Le gouvernement de la province canadienne avait alors envisagé de mettre en place un fonds tripartite (patronat, syndicats et État) chargé d'investir dans la relance de l'économie, mais le projet n'aboutit pas. Qu'à cela ne tienne: l'idée fait son chemin au sein de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ, la plus importante centrale syndicale du pays fondée en 1957) qui décide de donner naissance à son propre fonds d'investissement en capital.

Baptisé Fonds de solidarité des travailleurs du Québec -depuis Fonds de solidarité FTQ- le fonds est créé sous la forme d'une société de capital de développement faisant appel à l'épargne de l'ensemble de la population québécoise afin de contribuer à la croissance économique du Québec en investissant dans tous secteurs d'activité.

Plus de 13 milliards d'euros d'actifs gérés

"Le Fonds participe activement à l'économie d'ici et ce sont tous les Québécois qui en profitent", explique le Fonds de solidarité FTQ. Au contraire d'une approche restrictive de la défense de l'emploi, l'idée (difficilement concevable dans d'autres pays) est de stimuler la création, le maintien et la sauvegarde d'emplois au Québec en finançant les entreprises. Plus de 734.000 Québécois confient une partie de leur épargne, qui permet au fonds d'offrir des financements à plus de 3400 entreprises sous diverses formes, dont des participations directe au capital, ce qui dynamise l'économie. Au 31 mai 2021 (son exercice courant de juin à mai), le Fonds de solidarité FTQ estimait avoir contribué à la création ou au maintient de 247.612 emplois dans la province francophone. Son actif net s'élevait à 18,3 milliards de dollars canadiens (environ 13,4 milliards d'euros) au total, dont 12 milliards de dollars canadiens d'investissements en fonds propres dans les entreprises (le solde se répartissant en fonds immobiliers, fonds régionaux, etc.).

Par sa gouvernance et ses codes d’éthique, il agit comme "un investisseur socialement responsable et soucieux d’un développement économique humain et durable". De plus, au-delà du capital investi, le Fonds s’engage à appuyer le développement des entreprises en offrant des services à valeur ajoutée, notamment la formation économique et la promotion de l'épargne-retraite.

Avantage fiscal pour les épargnants

D'un point de vue fiscal, les épargnants qui souscrivent aux parts ou aux différents produits ciblés du fonds bénéficient des crédits d'impôts accordés à tous fonds de travailleurs au Québec. Sur la durée, le rendement annualisé se révèle remarquable, à 9,1% en moyenne sur les 5 derniers exercices et 7,9% sur les 10 derniers (sans tenir compte des crédits d’impôt). En outre, le Fonds de solidarité FTQ a réussi à dégager un rendement positif sur chacun des 10 exercices, ayant réussi à sauver 2019-2020 avec un gain de +0,8% (rattrapé avec un bond de 20,3% en 2020-2021).

Pour les six premiers mois de l’exercice 2021-2022, le Fonds de solidarité a dégagé 848 millions de dollars de bénéfices et la valeur de sa part a augmenté de 4,8% pour la période close le 30 novembre 2021. Des résultats qui sont "le reflet des efforts que nous déployons pour permettre à de nombreuses personnes d’avoir une meilleure retraite et à un grand nombre d’entreprises d’avoir une croissance durable. Des forêts de la Gaspésie aux mines de l’Abitibi-Témiscamingue, en passant par l’agroalimentaire et l’aérospatiale, les sciences de la vie et les nouvelles technologies, l’audace et la persévérance des entrepreneurs nous inspirent", a souligné la présidente et cheffe de la direction du Fonds, Janie C. Béïque.