D'Iliad à Natixis, les OPA à Paris au plus haut depuis dix ans en 2021

(BFM Bourse) - En 2021, 43 projets d'offre publique ont visé des sociétés cotées sur Euronext, un chiffre jamais vu depuis une dizaine d'années et en fort rebond par rapport aux trois précédents exercices.

En 2021, 43 offres publiques ont été recensées sur des sociétés cotées en Bourse de Paris, contre 29 en 2020, selon l'Observatoire des offres publiques d'EY.

2021 est ainsi l’année record depuis 10 ans en termes de nombre d'opérations. Le cabinet se base sur le nombre d'offres ayant reçu l'aval de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans cette étude, qui en est à sa 13e édition annuelle. Huit autres opérations annoncées sur les derniers mois de l’année et étaient en cours de revue par les services de l'AMF à la fin de l'exercice, et donc non encore comptabilisées.

Sur les opérations déclarées conformes en 2021 (plus le reliquat de 2020, soit quatre opérations), 37 ont été finalisées et se sont traduites par des achats d’actions pour un montant de 5,8 milliards d’euros. Ce montant marque ici un repli par rapport aux 11,7 milliards d'euros de 2020, qui s'explique par l'opération hors norme -7,8 milliards d'euros- par laquelle Worldline avait racheté Ingenico. En 2021, la plus grosse opération a été de "seulement" 3,7 milliards d'euros, à savoir le rachat par BPCE des parts minoritaires de Natixis, devant l'offre de Xavier Niel sur les minoritaires d'Iliad à 3,1 milliards.

Une prime médiane de près de 30%

La prime médiane (hors extrêmes) offerte aux détenteurs d’actions a été de 31,7% par rapport au dernier cours de Bourse avant annonce de l’opération, supérieure au niveau observé sur les offres publiques de l’année 2020 (27,9%), selon la méthodologie d'EY.

Dans plus de la moitié des cas, l'initiateur de l'offre est l'actionnaire de référence de la société (ou la société elle-même via une OPRA). L'OPA est lancée par un tiers dans 44% des cas.

Au total, 23 sociétés ont été retirées de la cote des marchés Euronext Paris en 2021 à la suite des offres publiques déclarées conformes dans l'année (plus Anevia et EasyVista dont l'OPA avait débuté fin 2020) soit 25 retraits au total. La liste comprend EOS Imaging, PSB Industries, Supersonic Imagine, Natixis, XPO Logistics Europe (Norbert Dentressangle), Sofibus, Dalet, La Foncière verte, Microwave Vision, Spir Communication, Bouygues Construction, Baccarat, Eurogerm, Financière Agache, Videlio, Genkyotex, Ivalis, Tessi, Iliad, Voluntis, Filae, Artefact, Devoteam, Traqueur et Weborama.

Pour autant, la cote parisienne ne s'est pas dégarnie l'an dernier (même en comptant les cinq sociétés en faillite comme Global Ecopower ou Ales Groupe), révèle l'étude EY, puisque la Bourse de Paris a enregistré 33 nouvelles introductions en bourse dans le même temps, et sans compter les SPAC: 10 opérations sur Euronext et 23 opérations sur Euronext Growth. Un rebond impressionnant par rapport aux 7 introductions de 2020.