Comment la SEC veut durcir les règles pour limiter les délits d'initiés des dirigeants

(BFM Bourse) - Pour éviter que les dirigeants s'enrichissent en utilisant des informations privilégiées, il leur est possible d'établir un plan formalisant à l'avance les conditions de futures ventes de titres. Mais les modalités d'application permettent d'en contourner facilement l'objectif, juge le patron de la SEC, qui veut significativement en durcir les conditions.

La rémunération en actions peut constituer une part très importante du package total d'un dirigeant, en particulier aux Etats-Unis (chez Tesla, c'est même la seule rémunération d'Elon Musk). Rien d'anormal à ce qu'à un moment ou l'autre, les bénéficiaires vendent des titres pour des raisons patrimoniales ou personnelles qui leur sont propres. Mais voilà: par définition, un dirigeant en sait bien plus sur ce qui se passe dans son entreprise qu'un épargnant lambda. Le risque est donc qu'il achète ou vende en profitant d'une information non connue du public, ce qui constitue le fameux délit d'initié (les autres investisseurs se trouvant lésés, rompant l'intégrité du marché).

En 2000 la Securities and Exchange Commission (SEC) a imaginé une solution en modifiant la règle réprimant les délits d'initiés, tirée du principal corpus réglementaire relatif à la surveillance et à la répression des fraudes sur les marchés financiers aux Etats-Unis - la loi Securities and Exchange de 1934. Baptisée "10b5-1", cette nouvelle règle implique qu'un dirigeant puisse céder des titres à condition d'avoir formalisé à l'avance un plan de trading prévoyant la possibilité de vendre un nombre prédéterminé d'actions dans un certain intervalle de temps et à certaines conditions de prix. L'idée est qu'en s'astreignant à ne vendre qu'en temps et heure prévus à l'avance, il devienne moins facile d'intervenir en fonction d'informations dont seul la direction de l'entreprise aurait connaissance. "On espérait ainsi que les transactions auraient lieu seulement après que l'ensemble des actionnaires aient été mis au courant de toute information significative", a expliqué en décembre dernier le président de la SEC Gary Gensler. "Mais cette règle 10b5-1 est devenue obsolète, laissant apparaître des lacunes dans nos dispositions pour faire respecter la loi sur les ventes d'initiés".

Dès lors, la SEC propose de renforcer la législation en amendant cette règle pour restaurer la confiance et l'intégrité du système.

Imposer un délai minimum avant de pouvoir vendre

Ainsi, le gendarme financier américain veut tout d'abord allonger à quatre mois (même six évoqués initialement) le délai au terme duquel un dirigeant peut vendre des titres à partir de la date de création du plan. Aujourd'hui, il est théoriquement possible de ficeler un plan de vente, le déposer le matin, et vendre des titres dans l'après-midi... Imposer un minium de quatre mois permet d'être sûr qu'au moins une publication de résultats trimestrielle intervienne dans l'intervalle (toute information susceptible d'influencer significativement les résultats devant être alors divulguée). En outre, la Commission veut imposer que la date de dépôt du plan soit rendue publique, de sorte que chacun sache qu'un dirigeant a potentiellement l'intention d'intervenir sur le titre de l'entreprise.

Enfin, il ne devrait plus être permis que de déposer... un plan à la fois. À l'heure actuelle, il n'y a aucune limite au nombre de plans qu'un seul dirigeant peut mettre en place, ce qui permet de se réserver un grand nombre de possibilités de vendre "à tout hasard". Et de pouvoir, dans les faits, intervenir à peu près quand bon lui semble et aux meilleures conditions, ce qui élimine tout l'intérêt de recourir à un plan prédéterminé.

"Le but est de mettre chacun au même niveau de sorte que les initiés ne puissent pas faire une meilleure affaire que le reste des investisseurs", conclut le 33e président de la SEC. D'une certaine façon, la conception actuelle permet en effet à un dirigeant indélicat d'opérer des transactions d'initiés, tout en se réfugiant derrière le fait d'avoir suivi à la lettre un plan 10b-5.