Baisse à deux chiffres du fonds de la papesse tech Cathie Wood, pris pour cible par Michael Burry

(BFM Bourse) - Rendu célèbre pour avoir misé contre le marché des crédits hypothécaires en anticipant la crise des subprimes, le financier américain a récemment dévoilé un pari à 30 millions de dollars contre le fonds ARK Innovation, fortement exposé aux étoiles montants de la tech. Au cours du troisième trimestre, celui-ci vient d'essuyer un repli de 15%.

Des engins autonomes pour faire vos courses en réduisant l'empreinte environnementale du "dernier kilomètre", des analyses de sang détectant l'apparition d'un cancer suffisamment tôt pour le traiter avec succès, une robotisation permettant de doper les rendements de l'agriculture comme de l'industrie... Le monde va connaître, et pour le meilleur, des bouleversements inédits alors que le rythme de l'innovation s'accroît de façon inédite : c'est en tous cas le credo d'ARK Invest, la société de gestion lancée par Cathie Wood pour explorer des pistes d'investissement jugées trop risquées par son ancienne maison, AllianceBernstein.

Depuis la machine à vapeur, qui a lancé la révolution industrielle, les innovations de rupture (moteur à explosion, téléphone, électrification, informatique...) se succèdent généralement à quelques décennies d'intervalles. Mais depuis l'avènement d'internet, il semble que les transformations technologiques s'accumulent, ARK en identifiant cinq majeures : le stockage d'énergie, l'intelligence artificielle, la robotique, l'analyse génomique et la blockchain. Offrant au passage à un investisseur suffisamment avisé d'amples récompenses potentielles en s'exposant à temps aux entreprises qui en bénéficieront...

Lancé en 2014 par cette gérante chevronnée, ARK a rapidement attiré le feu des médias grâce au style décomplexé et pédagogique de Cathie Wood, conjugué à ces convictions fortes. La boutique n'hésite pas à parier massivement sur des entreprises perçues comme disruptives -à l'image de Tesla- plutôt qu'à pratiquer le saupoudrage sur un grand nombre de lignes. Et grâce à une performance de près de +150% en 2020, le fonds a attiré en masse de nouveaux capitaux.

Mais depuis cet été, un autre financier médiatique se dresse sur la route de Cathie Wood : nul autre que Michael Burry, médecin neurologue de formation, devenu gérant de fonds, rendu célèbre par le livre puis le film "The Big Short" relatant son audacieux pari à la baisse sur le marché hypothécaire américain, avant que n'éclate la crise des subprimes.

Cet été, la publication des principales positions de son fonds d'investissement Scion Asset Management avait en effet révélé un pari sur la baisse d'ARK Innovation ETF (code "ARKK"), le principal fonds de Cathie Wood pour un montant de près de 31 millions de dollars (au travers de contrats "puts").

Burry pariait déjà indirectement à la baisse contre Wood, en misant sur une baisse de Tesla, la principale position de l'ETF en question.

Trois mois plus tard, le pari baissier de Scion AM semble bien engagé : Ark Innovation a en effet perdu 15,48% au troisième trimestre, l'un de ses plus mauvaises performances depuis son lancement en 2014 (la baisse avait dépassé 20% au quatrième trimestre 2018). Si Tesla est resté dans le vert sur la période, l'indice technologique Nasdaq a stagné (-0,38%) sur la période. Mais surtout, "ARKK" a subi le reflux d'appétit pour le risque des investisseurs : selon Bloomberg, il a subi une décollecte nette de près de 1,97 milliard de dollars, la plus violente sortie de capitaux à ce stade.

Il faudra toutefois plusieurs semaines, le temps que le hedge fund effectue le pointage trimestriels de ses positions auprès de la SEC, pour vérifier si Michael Burry a entretemps réduit, maintenu ou accru son pari.