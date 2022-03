Après un mois d'arrêt, la Bourse de Moscou rouvre en partie jeudi pour les actions

(BFM Bourse) - Les transactions vont reprendre pour une trentaine de titres de grands groupes, dont Gazprom et Sberbank.

Retour à la normale pour la Bourse de Moscou? Pas encore, mais le mouvement est amorcé. Après le marché de certaines obligations souveraines lundi, c'est au tour de certaines transactions boursières de reprendre ce jeudi.

La Russie avait été contrainte de fermer entièrement sa Bourse après la clôture du 25 février dernier. Une décision prise en vue d'éviter une chute spectaculaire des cours, alors que les sanctions commençaient à pleuvoir contre la Russie après le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier.

Présidée par Elvira Nabioullina, la banque centrale de Russie a précisé mercredi que seulement 33 actions pourront de nouveau être négociées à compter de jeudi à la Bourse de Moscou. Et encore, pendant une période limitée. Par ailleurs, les ventes à découvert (où les investisseurs parient sur la baisse des actions) seront interdites.

Parmi les grandes valeurs concernées par ce redémarrage, on retrouve des géants de l'énergie (Gazprom, Rosneft) et de la finance (Sberbank et VTB). Les négociations auront lieu entre 06h50 et 11h00 GMT (soit entre 7h50 et 12h heure de Paris), a précisé la banque centrale.

Sur le marché des dérivés, les échanges auront lieu de 07h GMT à 11h GMT (soit entre 10h et 14h heure française).