Wall Street : Wall Street termine en nette hausse, portée par Amazon et Alphabet

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi en nette hausse, portée par les performances d'Amazon.Com et d'Alphabet, la maison mère de Google, avant la publication de leurs résultats, et par la perspective de l'adoption d'un vaste plan de relance aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,57% ou 475,57 points à 30 687,48.

Le S&P-500, plus large, a pris 52,37 points, soit 1,39%, à 3 826,23.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 209,38 points (1,56%) à 13 612,78 points.

Les titres d'Alphabet et Amazon, qui devaient publier leurs résultats trimestriels après la clôture, ont largement contribué à la progression du S&P 500.

Alphabet, qui devait publier pour la première fois le coût et le bénéfice opérationnel de Google Cloud, son activité d'informatique dématérialisée, a gagné 1,3%, tandis qu'Amazon a avancé de 1,1%.

Au Congrès, les démocrates majoritaires ont entamé les préparatifs pour une adoption rapide du plan de 1.900 milliards de dollars préconisé par l'administration de Joe Biden pour faire face à la crise économique déclenchée par la pandémie.

Ajoutant à l'optimisme ambiant, les autorités sanitaires américaines ont publié des chiffres encourageants sur l'épidémie, avec une baisse des nouveaux cas de contamination pour la troisième semaine d'affilée, une première depuis septembre.

Le géant pétrolier Exxon Mobil a pris 1,6% bien qu'il ait fait état d'une perte nette annuelle de 22,44 milliards de dollars, la première de son histoire boursière. Les investisseurs ont préféré noter que le bénéfice trimestriel ajusté dépassait les attentes.

GameStop a plongé de 60%, la valeur semblant privée désormais du soutien des investisseurs individuels qui avaient pris par surprise la semaine dernière les vendeurs à découvert.

