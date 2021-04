Wall Street : Wall Street sans tendance claire, Microsoft baisse, Google monte

PARIS (Reuters) - Les principaux indices de la Bourse de New York évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi après une nouvelle salve de résultats de sociétés diversement appréciés et dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire et les perspectives d'évolution de la conjoncture.

Quelques minutes après l'ouverture des échanges, l'indice Dow Jones perd 119,53 points, soit 0,35%, à 33.865,4 alors que le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,06% à 4.189,11 et que le Nasdaq Composite cède 0,27% à 14.052,05 points.

La Fed, qui publiera son communiqué de politique monétaire à 18h00 GMT et tiendra une conférence de presse une demi-heure plus tard, ne devrait modifier ni les taux ni sa stratégie d'achats de titres sur les marchés mais les investisseurs seront à l'affût d'éventuels indices sur le calendrier de la diminution à venir de ces achats.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est quasi stable à 1,6324% tandis que le dollar, qui était tombé lundi à son plus bas niveau depuis près de deux mois, s'apprécie de 0,14% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité - très chargée - des résultats de sociétés, Microsoft perd 2,64% après des résultats pourtant supérieurs aux attentes, certains analystes ayant exprimé leur scepticisme sur le poids des bénéfices exceptionnels et la capacité du groupe à justifier sa valorisation.

Boeing cède quant à lui 2,69%: si le géant de l'aéronautique et de la défense a réduit ses pertes sur les trois premiers mois de l'année, elle sont plus lourdes qu'attendu et intègrent une charge exceptionnelle liée au programme "Air Force One".

La plus forte baisse du Dow est pour Amgen (-6,20%), dont les résultats ont déçu Wall Street pour la première fois en trois ans.

A la hausse, Alphabet, la maison mère de Google, bondit de 4,27% après avoir publié des profits record pour le deuxième trimestre d'affilée et annoncé un programme de rachats d'actions de 50 milliards de dollars.

Facebook (+1,79%) et Apple (-0,16%), entre autres, doivent publier leurs comptes après la clôture des marchés.

(Édité par Jean-Stéphane Brosse)

