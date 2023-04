Wall Street : Wall Street finit en hausse, soutenue par Exxon et Intel

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi grâce aux résultats et perspectives d'Exxon et d'Intel, alors que les indicateurs du jour, tout en confortant le scénario d'une poursuite du resserrement monétaire, ont écarté la crainte d'un brusque ralentissement de l'activité.

L'indice Dow Jones a gagné 272 points, ou 0,8%, à 34.098,16 points, le S&P 500 34,13 points, ou 0,83%, à 4.169,48 points et le Nasdaq Composite 84,35 points, ou 0,69%, à 12.226,58.

Sur la semaine écoulée, le Dow Jones et le S&P ont progressé de 0,9% et le Nasdaq de 1,3%.

L'action Exxon Mobil a pris 1,2% après avoir touché un plus haut en séance, le groupe pétrolier et gazier ayant annoncé un bénéfice record au premier trimestre grâce à une augmentation de sa production.

Intel, qui a dit anticiper une amélioration de ses marges au second semestre, a vu son cours de Bourse grimper d'un peu plus de 4%.

A l'inverse, Amazon a cédé 3,97% en dépit de résultats trimestriels meilleurs que prévu, après avoir signalé que son activité d'informatique dématérialisée allait encore ralentir.

Snap Inc., propriétaire de la plate-forme Snapchat, a plongé de 17% après avoir averti que ses résultats du prochain trimestre seraient en deçà des attentes de Wall Street. Pinterest, la plate-forme de partage d'images, a abandonné 15,65% après des résultats au titre du deuxième trimestre inférieurs aux attentes.

La publication de la mesure d'inflation que privilégie la Réserve fédérale, l'indice "core PCE", a confirmé vendredi que les pressions inflationnistes sous-jacentes restaient fortes aux Etats-Unis, malgré un ralentissement à 4,6% de l'indice sur un an en mars, confortant l'hypothèse d'une augmentation des taux de la Fed de 25 points de base la semaine prochaine.

Les dépenses de consommation sont de leur côté restées stables en mars.

