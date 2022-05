Wall Street : Wall Street finit en baisse, dans le sillage de Cisco et Apple

par Devik Jain et Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, Cisco Systems ayant plongé après avoir revu à la baisse ses prévisions, tandis que les investisseurs sont restés préoccupés par l'inflation et par la hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,75% à 31.253,13 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,58% à 3.900,79 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,26% à 11.388,50 points.

Cisco a plongé de 13,7% après avoir abaissé sa prévision de croissance de chiffre d'affaires annuel, citant sa sortie de Russie et la pénurie de composants due aux mesures de confinement contre le COVID-19 en Chine.

Apple et le fabriquant de puces Broadcom ont reculé respectivement de 2,5% et 4,3% et pesé sur le S&P-500.

"La réalité c'est que l'inflation est forte et que les taux d'intérêt augmentent", a souligné Terry Sandven, stratégiste en chef chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis dans le Minnesota.

"Tant que le taux de l'inflation ne commencera pas à ralentir, nous aurons une volatilité accrue, et à notre avis cela va se poursuivre durant l'essentiel des mois estivaux", a-t-il ajouté.

Twitter a progressé de 1,2% après qu'un journaliste de Bloomberg a rapporté que des dirigeants du réseau social ont informé le personnel que le rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars allait être finalisé, et ce, sans renégociation du montant.

Le distributeur Kohl's, impacté lui aussi par la flambée de l'inflation à un pic de quatre décennies, a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Cependant, au lendemain de sa chute de 11% dans le sillage des résultats de Target, son titre a rebondi de plus de 4%.

Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques, d'inflation et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), le S&P-500 a dégringolé d'environ 18% par rapport à son record de clôture du 3 janvier dernier.

Les stratégistes de Goldman Sachs prédisent une probabilité de 35% que l'économie américaine entre en récession au cours des deux prochaines années.

En difficulté depuis le début d'année, certaines valeurs à forte croissance ont enregistré des gains et contribué à maintenir le Nasdaq dans le vert.

Nvidia a augmenté de 2,9%, tandis qu'Amazon et Tesla ont progressé d'environ 1%.

(version française Jean Terzian)

