Wall Street : Wall Street en hausse après l'emploi US, les prévisions d'Amazon saluées

(Reuters) - La Bourse de New York monte vendredi après avoir pris acte d'un nombre d'emplois créés aux Etats-Unis inférieur aux attentes en juillet, mais l'économie conserve toutefois suffisamment de dynamisme dans un contexte de hausse de taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 131,56 points, soit 0,37%, à 35.347,45 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,36% à 4.518,1 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,35%, soit 48,712 points, à 14.008,427.

Les données publiées par le département du Travail montrent que les Etats-Unis ont créé moins d'emplois qu'attendu en juillet - 187.000 contre 200.000 estimés en moyenne par les analystes - mais la croissance des salaires et le recul du taux de chômage indiquent que les conditions du marché du travail restent tendues et renforcent la probabilité d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine.

Le salaire horaire moyen a augmenté, comme le mois précédent, de 0,4%, alors que le consensus tablait une hausse de 0,3%, et affiche une progression de 4,4% sur un an.

"Dans l'ensemble, on peut donc conclure que le marché du travail montre des signes de ralentissement, mais que ce ralentissement est très lent et que les chiffres du jour ne changeront pas grand-chose au discours de la Fed", a dit Stuart Cole, macroéconomiste en chef d'Equiti Capital.

Il estime que les chiffres sur les salaires en particulier "ne dissuaderont pas (les faucons) de plaider en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt en septembre".

"La Fed préférerait probablement voir des gains salariaux plus proches de 3%", a déclaré Richard Flynn, directeur général de Charles Schwab UK, ajoutant que de nouvelles hausses des taux d'intérêt pourraient se profiler à l'horizon.

Du côté des entreprises, Amazon bondit à son plus haut niveau depuis près d'un an et gagne 9,32% après ses perspectives optimistes pour le troisième trimestre, tandis qu'Apple recule de 3,19%, le fabricant de l'iPhone prévoyant une nouvelle baisse trimestrelle de ses ventes.

Tupperware, qui a conclu un accord avec ses prêteurs pour restructurer ses obligations en matière de dette, s'envole de 45,17%.

Le fabricant de camions électriques Nikola, qui a annoncé que Stephen Girsky remplacerait Michael Lohscheller au poste de directeur général, ce qui en ferait son quatrième DG en autant d'années, perd 12,96%.

