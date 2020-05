Wall Street : Wall Street clôture dans le vert, dopé par Paypal

par Lewis Krauskopf

(Reuters) - La Bourse de New York a clôturé en nette hausse, choisissant de se focaliser sur les bons résultats de sociétés comme Paypal plutôt que sur la litanie des mauvais chiffres de l'emploi américain.

L'indice Dow Jones a gagné 0,89% à 23 875,89 points, le S&P-500, plus large, 1,05% à 2 878,33 points et le Nasdaq Composite 1,29% à 8 968,88 points.

Le titre PayPal Holdings a flambé de quelque 13%, alimentant la progression du S&P 500 et du Nasdaq, le spécialiste des paiements en ligne ayant annoncé prévoir une forte progression des volumes de paiements au deuxième trimestre, les mesures de confinement dopant les ventes sur internet.

Les secteurs de l'énergie, des matériaux ainsi que les financières - toutes à la traîne depuis le début de l'année, enregistrent les plus fortes progressions du S&P 500.

L'annonce d'environ 3,17 millions d'inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis n'a guère ému les investisseurs, qui paraissent s'habituer à ces chiffres catastrophiques.

Plus de 33 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis le 21 mars, conséquence directe de la fermeture des entreprises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

“A tort ou à raison, le marché est tout simplement beaucoup plus concentré sur ce à quoi ressembleront ces chiffres dans deux mois, et non à quoi ils ressemblent actuellement», a déclaré Eric Freedman, directeur des investissements chez US Bank Wealth Management.

Le marché a également été encouragé par l'augmentation inattendue des exportations chinoises, qui alimente l'espoir d'une reprise économique.

