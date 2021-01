Wall Sreet recule : Inquiétude sur les fonds spéculatifs et déception sur J&J

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert à la baisse vendredi, déçue par les résultats des essais de Johnson & Johnson sur son vaccin contre le COVID-19 et inquiète de la bataille que se livrent toujours fonds spéculatifs et investisseurs particuliers.

Peu après l'ouverture, le Dow Jones perd 381,25 points, soit 1,25%, à 30.222,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,12% à 3.744,83 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,41% à 13.282,48 points à l'ouverture.

Les futures ont creusé leurs pertes après que Johnson & Johnson a annoncé que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à 72% pour prévenir la maladie aux Etats-Unis mais qu'un essai plus large sur trois continents et face à plusieurs variants du virus ramenait ce taux à 66%.

Ces résultats sont inférieurs à ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui revendiquent un niveau d'efficacité d'environ 95% par leur vaccins déjà autorisés.

L'action J&J perd 3,51%, la plus forte baisse du Dow Jones, tandis que Moderna gagne 7,31% et Pfizer 2,13%.

Au coeur d'une bataille boursière entre investisseurs particuliers et vendeurs à découvert, GameStop rebondit de 67,82% et AMC de 52,14% après que le courtier Robinhood et Interactive Brokers ont dit envisager d'assouplir les restrictions portant sur les transactions de certaines valeurs très entourées par les petits porteurs.

Parmi les investisseurs individuels à l'origine de ces mouvements d'achats en masse figurent de nombreux utilisateurs du forum Reddit, qui ont obligé des investisseurs institutionnels spécialisés dans la vente à découvert à solder leurs positions voire à vendre d'autres actions pour couvrir leurs pertes.

Chevron recule de 3,08% après avoir fait état d'une perte nette au quatrième trimestre.

Le recul des contrats à terme sur les indices boursiers a été un temps contenue par les espoirs sur la relance après la baisse des dépenses de consommation des ménages en décembre pour le deuxième mois consécutif.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

