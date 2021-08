Wall Street : Record du S&P-500 alors qu'Apple et la santé compensent les inquiétudes

par Echo Wang

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P-500 atteignant un record de clôture, sous l'effet des gains d'Apple et des valeurs du secteur de la santé, malgré les inquiétudes sur la propagation du variant Delta du coronavirus qui ont nuancé le tableau optimiste dessiné par les solides résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 0,80%, ou 278,24 points, à 35.116,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,99 points, soit 0,82%, à 4.423,15 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 80,23 points (0,55%) à 14.761,30 points.

Dix des onze principaux secteurs du S&P-500 ont progressé, les valeurs énergétiques ayant marqué un rebond après avoir été affectées par la chute des prix du pétrole.

En déclin la semaine dernière, Apple a enregistré des gains et été l'un des catalyseurs de la séance, tandis que les autres géants technologiques, dont Netflix et Facebook, ont continué de reculer et de limiter les avancées du Nasdaq.

Un certain nombre d'entreprises américaines, comme le groupe industriel Dupont et Discovery, ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Toutefois leurs titres ont reculé alors que les investisseurs ont effectué des prises de bénéfices.

Alors qu'ils avaient atteint des records, les trois principaux indices à Wall Street ont été secoués par les craintes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus et les signes indiquant que le rebond de l'économie américaine commençait à ralentir.

En parallèle, la régulation accrue menée en Chine contre les groupes technologiques a eu des répercussions mondiales. Les craintes que le secteur des jeux vidéos puisse être à son tour dans le viseur de Pékin ont provoqué le recul des entreprises du secteur listées à New York mais aussi en Europe.

Nombre de groupes de jeux vidéos ont décliné à la suite d'une vente massive d'actions Tencent, tandis que Take-Two Interactive Software a plongé après avoir annoncé des prévisions de ventes décevantes.

Des données publiées mardi montrent que les commandes industrielles aux Etats-Unis ont progressé plus qu'attendu en juin. Les investisseurs attendent désormais des données sur le secteur américain des services et le rapport mensuel du département américain du Travail.

Après l'annonce par Sanofi du rachat de Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars, l'action du spécialiste des thérapies et vaccins à base d'ARN messager a bondi.

Under Armour et Ralph Lauren ont progressé après avoir revu à la hausse leurs prévisions de chiffre d'affaires annuel.

