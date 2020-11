Wall Street : A Wall Street, Boeing et Pfizer tirent le marché

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse en début de séance mercredi, saluant les espoirs de voir un vaccin contre le coronavirus briser prochainement la deuxième vague de la pandémie et la levée de l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX aux Etats-Unis soutenant la tendance.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 126,64 points, soit 0,43%, à 29.909,99, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 3.615,92 et le Nasdaq Composite prend 0,08% à 11.908,99 points.

Neuf jours après de premiers résultats très encourageants, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 95% et qu'ils déposeraient dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Comme après la publication des tout premiers résultats de leurs essais cliniques, le 9 novembre, la nouvelle rassure les investisseurs alors que, selon le décompte de Reuters, le monde vient d'enregistrer son pire bilan quotidien en terme de décès dus au coronavirus, avec 10.816 morts recensés en 24 heures.

L'action Pfizer gagne 3,35% et le titre BioNTech coté sur le Nasdaq 5,72%.

Boeing prend de son côté 3,23% après le feu vert de la FAA, l'autorité du secteur aérien aux Etats-Unis, à la reprise de l'exploitation du 737 MAX, immobilisé depuis plus d'un an et demi après deux catastrophes.

Soutien supplémentaire à la tendance, le distributeur Target s'adjuge 2,83% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

A la baisse, l'enseigne de magasins de bricolage Lowe's chute de 5,57%, ses prévisions pour le trimestre en cours ayant déçu les analystes.

(Marc Angrand)

