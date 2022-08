Zone euro : La production industrielle augmente plus que prévu en juin

BRUXELLES (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a augmenté trois fois plus que prévu en juin, selon les données officielles publiées par Eurostat vendredi, principalement grâce à un bond de la production de biens d'investissements.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, la production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a augmenté de 0,7% en juin en glissement mensuel, pour une hausse de 2,4% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,2% et de 0,8% sur un an.

Eurostat a indiqué que la production de biens d'investissements, qui comprennent des éléments tels que les machines, les équipements, les véhicules ou les outils, a augmenté de 2,6% au cours du mois et de 7,6% en glissement annuel.

Cette hausse a permis de compenser une baisse de 0,1% en juin et de 0,5% sur un an de la production de biens intermédiaires et une baisse de 3,2% sur un mois et de 1,1% sur un an de la production de biens de consommation non durables.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)

