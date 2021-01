UE : L'EMA donne le feu vert au vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19

PARIS/AMSTERDAM (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé vendredi d'accorder une autorisation de mise sur le marché pour les personnes âgées de 18 ans et plus du vaccin contre le COVID-19 développé par d'AstraZeneca associé à l'Université d'Oxford.

Il s'agit du troisième vaccin contre le COVID-19 dont l'EMA a recommandé l'autorisation, après ceux du duo Pfizer /BioNtech et de Moderna.

"Les résultats combinés de quatre essais cliniques réalisés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud ont montré que le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca était sûr et efficace pour prévenir le COVID-19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus", souligné l'agence dans un communiqué.

Ce vaccin a fait preuve d'une efficacité d'environ 60% dans les essais qui ont servi de base à cette décision.

L'agence a précisé qu'il n'y avait pas encore assez de résultats pour les personnes de plus de 55 ans pour déterminer l'efficacité du vaccin pour ce groupe, estimant toutefois qu'il devrait assurer également une protection des personnes âgés.

Le vaccin d'AstraZeneca fait l'objet de deux injections, la seconde entre 4 et 12 semaines après la première.

Son efficacité pour les "seniors" avait été mise en doute jeudi lorsque le comité allemand du vaccin avait estimé qu'il ne devrait être administré qu'aux personnes âgées de 18 à 64 ans, en raison du manque de données sur son efficacité chez les personnes âgées.

(Jean-Michel Bélot, avec Pushkala Aripaka à Bengalore)

