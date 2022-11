Marché : Ouverture proche de l'équilibre en vue en Europe

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre vendredi à l'ouverture dans une séance qui devrait être marquée par de faibles volumes d'échanges, la session étant écourtée à Wall Street après la pause de Thanksgiving jeudi, alors que le dollar et les rendements obligataires américains à long terme continuent de refluer dans l'espoir d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,03% pour le CAC 40 à Paris et de 0,12% pour le Dax à Francfort. Le FTSE 100 à Londres pourrait en revanche refluer de 0,07% et l'EuroStoxx 50 de 0,03%.

Une nette majorité des membres du FOMC de la Réserve fédérale américaine ont jugé le mois dernier qu'il serait "probablement bientôt" opportun de ralentir la hausse des taux, selon le compte rendu de leur réunion publié mercredi, ce qui favorise depuis l'appétit sur les actifs risqués.

En zone euro, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a estimé qu'il devait poursuivre la normalisation et le resserrement mais qu'une pause pourrait être souhaitable en cas de récession prolongée et marquée, montre le compte rendu publié jeudi de la dernière réunion de l'institution.

Côté indicateurs, la croissance de l'économie allemande au troisième trimestre a été légèrement meilleure qu'estimé en première estimation avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 0,4% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% sur un an, selon les données publiées vendredi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique.

A WALL STREET

Les marchés américains, qui ont clôturé mercredi dans le vert, sont restés fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne rouvriront ce vendredi que pour une demi-séance.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 0,35% à 28.283,03 points et le Topix, plus large, a cédé 0,04% à 2.018 points, les indices étant pénalisés par les prises de bénéfices sur les valeurs liées aux semiconducteurs après le plus haut de deux mois atteint la veille.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend en revanche 0,40% et le CSI 300 gagne 0,50%.

TAUX

Dans les échanges en Asie, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche vendredi à 3,659%, au plus bas depuis le 5 octobre, tandis que le deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, se traite à 4,44%, à un creux d'une semaine.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a touché en séance jeudi un plus bas depuis le 4 octobre à 1,802%, remonte vendredi d'un peu moins de deux points à 1,86% après avoir clôturé à 1,847%.

CHANGES

Le dollar reste près d'un creux de trois mois et s'achemine vers une perte sur l'ensemble de la semaine. Il recule de 0,01% face à panier de devises de référence, toujours pénalisé par les "minutes" de la Fed.

L'euro est quasiment stable à 1,0413 dollar.

La livre sterling, malgré un repli de 0,03% à 1,2106 dollar, reste proche de son pic de trois mois à 1,2153 touché dans la précédente séance.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit légèrement après plusieurs séances de baisse liées à un possible plafonnement du prix du brut russe par le G7 et les inquiétudes sur la demande chinoise.

Le Brent avance de 0,3% à 85,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,58% à 78,39 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

