Marché : Nvidia proche des 1.000 mds de capitalisation après ses prévisions

par Aditya Soni

(Reuters) - Nvidia s'envole de 24,33% jeudi dans les premiers échanges à Wall Street, s'approchant d'une capitalisation de 1.000 milliards de dollars, après la publication de prévisions unanimement jugées remarquables par les observateurs pour le secteur de l'intelligence artificielle.

Le groupe américain voit sa capitalisation augmenter d'environ 190 milliards de dollars, pour atteindre 945 milliards de dollars.

Il s'en faut de peu pour dépasser le record actuellement détenu par Apple, qui a pris 190,90 milliards de dollars de capitalisation sur la seule séance du 10 novembre.

Depuis le début de l'année, Nvidia affiche une progression de 159,5%, quand le fabricant d'iPhone ne prend "que" 33%. Nvidia, cinquième entreprise américaine la mieux valorisée, a dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de plus de 50% au consensus de Wall Street. Le groupe prévoit d'augmenter son offre de puces d'intelligence artificielle au second semestre afin de répondre à une demande en hausse. Son directeur général Jensen Huang a déclaré que les équipements actuels des centres de données, d'une valeur de 1.000 milliards de dollars, devraient être remplacés par des puces d'IA.

Les analystes se sont empressés de relever leurs objectifs de cours sur Nvidia, 27 d'entre eux estimant que tous les chemins de l'IA mènent à celui qui fournit les puces utilisées pour ChatGPT entre autres.

"Depuis plus de 15 ans que nous faisons ce travail, nous n'avons jamais vu des prévisions comme celles de Nvidia pour le deuxième trimestre qui étaient, de l'avis de tous, phénoménales et ont pulvérisé les attentes", a déclaré Stacy Rasgon chez Bernstein.

Les annonces du groupe sont de bon augure pour les grandes entreprises technologiques qui s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle alors que les moteurs traditionnels de profit que sont la publicité numérique et le "cloud" sont menacés par la faiblesse de l'économie.

Les actions Alphabet, Microsoft Corp et AMD avancent de 1,78% à 9,28%. "Le point d'inflexion historique pourrait être la révolution IA, avec Nvidia comme baromètre clé", a déclaré Dan Ives chez Wedbush.

(Aditya Soni à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

