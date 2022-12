Marché : Les marchés sortent du territoire

par Lucy Raitano

LONDRES (Reuters) - Les investisseurs ont privilégié les fonds actions et obligations au détriment des liquidités et de l'or au cours de la semaine à mercredi, a fait savoir vendredi BofA Global Research, en saluant la sortie des marchés du territoire "extrêmement baissier".

Les fonds spécialisés dans les actions ont enregistré des entrées nettes de 18 milliards de dollars (16,93 milliards d'euros) et les fonds obligataires de 2,3 milliards de dollars, a annoncé la banque américaine dans son point hebdomadaire sur les flux sur le marché des fonds d'investissement.

En revanche, les investisseurs se sont délestés de 200 millions de dollars d'or et les fonds "cash" ont accusé leur plus importantes sorties depuis trois mois, à 31,1 milliards de dollars, note BofA.

Les fonds actions "value" américaines ont affiché leurs plus importantes entrées, soit 14,3 milliards de dollars.

L'indicateur "Bull & Bear" du climat des marchés financiers calculé par BofA a atteint son plus haut niveau depuis le 15 mars.

Le revirement de tendance s'est reflété sur les marchés boursiers où l'indice européen STOXX 600 a inscrit mardi un pic de plus de six mois tandis que le Nasdaq et le S&P-500 américains ont évolué proche de leurs plus hauts depuis trois mois en début de semaine.

