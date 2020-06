Marché : Le plan de sauvetage de Lufthansa approuvé par les actionnaires

par Ilona Wissenbach et Edward Taylor

FRANCFORT (Reuters) - Les actionnaires de Lufthansa ont approuvé jeudi à la quasi-unanimité (98%) le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros proposé par le gouvernement allemand pour le groupe menacé par la crise du transport aérien liée à la pandémie de coronavirus.

Alors qu'un veto de sa part était redouté, Heinz Hermann Thiele, qui est le principal actionnaire de la compagnie avec 15,5% du capital, a finalement décidé de soutenir ce plan, qui va accorder à l'Etat une participation directe de 20% au capital de Lufthansa, ainsi que deux sièges au conseil d’administration, diluant ainsi les participations existantes.

Cette décision de l'homme d'affaires a fait gagner au cours de l'action jusqu'à 20% en séance à la Bourse de Francfort. Le titre a clôturé sur une hausse de 7,1%.

Thiele a souligné que les discussions sur le plan n'avaient pas levé tous les doutes mais qu'il ne se voyait pas voter la faillite de la compagnie.

MENACES SUR L'EMPLOI

Selon l'investisseur, avec l'Etat au capital, il sera notamment plus difficile de prendre des mesures douloureuses en matière de restructuration et de suppressions d'emplois.

Jusqu'à 22.000 emplois pourraient être menacés dans la compagnie aérienne.

Il n'en reste pas moins que le feu vert de Thiele au plan retire une belle épine du pied d'Angela Merkel, qui redoutait les conséquences politiques d'un effondrement de la compagnie nationale, au moment même ou la société de paiement Wirecard vient de se déclarer en faillite.

Lufthansa emploie environ 138.000 personnes et possède des marques comme Eurowings et Austrian Airlines. Même après la hausse enregistrée jeudi, son titre perd encore quelque 40% cette année en raison de la pandémie. Lufthansa et le syndicat des personnels navigant UFO se sont mis d'accord sur un accord permettant 500 millions d'euros d'économies au groupe. D'autres discussions sont prévues vendredi avec le syndicat du secteur des services Verdi.

