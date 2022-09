Marché : Le FMI envisage d'étendre l'accès à l'aide d'urgence face aux chocs alimentaires-sources

par Jorgelina do Rosario et Andrea Shalal

LONDRES/WASHINGTON (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) réfléchit aux moyens d'apporter une aide d'urgence aux pays confrontés aux chocs provoqués par la hausse des prix des denrées alimentaires en raison de conflits, et discutera de mesures à mettre en place lors d'une réunion de son conseil d'administration qui se tiendra lundi, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier.

Le plan sera présenté à l'occasion d'une réunion informelle du conseil d'administration.

Le FMI pourrait, si le plan était adopté, venir en aide à l'Ukraine et aux pays touchés par les répercussions du conflit opposant Moscou à Kyiv sans qu'ils n'aient à remplir les conditions requises pour accéder à ses autres programmes de financement, ont indiqué les sources.

Un vote officiel est attendu avant l'Assemblée annuelle du FMI, prévue en octobre, ont ajouté les sources.

"L'idée est simple, mais elle pourrait bénéficier à de nombreux pays", a expliqué l'une des sources.

Les prix des denrées alimentaires se sont envolés après le début du conflit en Ukraine, en raison du blocage des routes d'exportations de céréales, des sanctions et d'autres restrictions commerciales.

Un accord sur les couloirs maritimes sécurisés pour les exportations de céréales et d'engrais a depuis été signé par la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, qui contrôle les détroits de la mer Noire.

