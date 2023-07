Marché : Le britannique Sainsbury's maintient ses prévisions après une hausse des ventes au premier trimestre

LONDRES (Reuters) - Sainsbury's, le deuxième groupe britannique de supermarchés, a dit mardi maintenir ses prévisions financières pour l'année, après avoir fait état d'une hausse de 9,8% de ses ventes sous-jacentes au premier trimestre, sous l'effet de l'inflation.

La chaîne de supermarchés, qui détient 15% du marché britannique, a confirmé s'attendre à un bénéfice avant impôt sous-jacent compris entre 640 et 700 millions de livres (745 à 814,87 million d'euros) pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, contre 690 millions de livres en 2022-23.

Les conditions commerciales au cours des 16 semaines précédant le 24 juin ont été dominées par une inflation élevée, dépassant la croissance des salaires à un moment où les taux d'intérêt augmentent, et mettant sous pression les budgets des ménages.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons était de 18,3% en mai, selon les données officielles les plus récentes, et de 14,6% en juin, selon les données industrielles les plus récentes.

"L'inflation des produits alimentaires commence à baisser et nous nous engageons pleinement à répercuter les économies réalisées sur nos clients", a déclaré Simon Roberts, directeur général de Sainsbury's, dans un communiqué.

Au cours du premier trimestre fiscal de Sainsbury's, les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 11% et les ventes de marchandises diverses de 4%.

(Reportage de James Davey, reportages supplémentaires de Sarah Young, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)

