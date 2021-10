Marché : Le bénéfice de JPMorgan bondit au T3 grâce à l'augmentation du nombre de fusions-acquisitions

(Reuters) - JPMorgan a fait état mercredi d'un bond de son bénéfice trimestriel, tiré par l'augmentation du nombre de fusions-acquisitions (M&A) et des revenus d'intérêts plus élevés.

La banque, qui a ouvert le bal des publications trimestrielles des entreprises américaines, a déclaré que le bond de ses activités de fusion et d'acquisition avait compensé un ralentissement de ses activités de trading.

Sa banque de financement a également enregistré des solides résultats au troisième trimestre. Les dépenses de cartes de crédit ont augmenté et les clients ont remboursé leurs prêts à un rythme plus lent, permettant à la banque d'engranger plus de revenus liées aux intérêts.

Le bénéfice net de JPMorgan a atteint 11,7 milliards de dollars (10,1 milliards d'euros), soit 3,74 dollars par action sur le trimestre clos au 30 septembre, contre 9,4 milliards de dollars, soit 2,92 dollars par action un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 3,00 dollars par action, selon les données de Refinitiv.

Les revenus du groupe ont augmenté de 1% pour atteindre 29,65 milliards de dollars au troisième trimestre.

(Reportage Anirban Sen à Bengalore et Elizabeth Dilts à New York; version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters