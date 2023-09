Marché : La BCE proche du pic sur les taux, garde ses options ouvertes, déclare Villeroy

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) est "très proche" du point haut sur ses taux d'intérêt, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affirmant que le banque centrale gardait ses "options ouvertes" pour ses prochaines réunions de politique monétaire.

L'institut de Francfort a relevé de 425 points de base ses taux d'intérêt depuis l'été 2022, pour les porter à des plus hauts de plus de 20 ans, et le débat se renforce désormais entre ses responsables pour savoir si une pause est nécessaire, en particulier face aux signes de ralentissement économique.

"Nous sommes proches, ou très proches, du point haut de nos taux d’intérêt. Nous sommes par contre encore loin du moment où nous pourrions envisager de les baisser", a-t-il déclaré devant des journalistes.

"Nos options sont ouvertes, à ce Conseil (celui du 14 septembre, ndlr) comme aux suivants", a-t-il ajouté.

François Villeroy de Galhau a salué un "signe encourageant" sur l'inflation sous-jacente qui a passé selon lui un pic depuis avril et qui "semble donc amorcer son retournement".

L'indice des prix à la consommation excluant les éléments les plus volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie a ralenti à 6,2% en août dans la zone euro après 6,6% le mois précédent.

François Villeroy de Galhau a par ailleurs indiqué que la Banque de France allait revoir "un peu à la hausse" sa prévision de croissance pour 2023, actuellement de 0,7%, après la bonne performance de l'économie française au deuxième trimestre.

L'Insee a confirmé jeudi que le produit intérieur brut (PIB) de la France avait progressé de 0,5% sur cette période.

(Reportage Leigh Thomas, rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters