Marché : La bataille de milliardaires se précise autour de Casino

par Mathieu Rosemain et Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - La bataille autour de Casino opposant plusieurs grands noms du capitalisme français a franchi une nouvelle étape avec le dépôt officiel des offres.

Le distributeur stéphanois, en grandes difficultés financières, a confirmé mardi avoir reçu deux propositions visant à renforcer ses fonds propres, l'une émanant du trio d'hommes d'affaires regroupant Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari et l'autre associant l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière.

"Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du conseil d’administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d’une réunion organisée le 5 juillet sous l’égide des conciliateurs", a déclaré Casino dans un communiqué, qui précise qu'aucune décision ne sera prise tant que les créanciers n'auront pas été consultés.

Lourdement endetté, Casino a lancé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette.

Casino n'a pas détaillé mardi les offres officiellement présentées mais selon une source proche du dossier, la proposition menée par Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac.

Les 450 millions restants seraient apportés par des créanciers de Casino, a ajouté la source. Le projet prévoit aussi de convertir 500 millions d'euros de dette sécurisée en actions, a-t-elle dit.

PERTE DE CONTRÔLE

Dans un communiqué séparé, 3F Holding - le véhicule d'investissement de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari - a fait savoir que son offre visait à injecter 900 millions d'euros dans le groupe.

Selon une source proche de 3F, les trois hommes d'affaires apporteraient directement 300 millions d'euros et des créanciers sécurisés 600 millions.

Le projet prévoit aussi que des créanciers non-sécurisés apportent un financement supplémentaire de 600 millions d'euros, ce qui porterait le montant de l'offre à 1,5 milliard d'euros.

Casino n'a pas souhaité faire de commentaires.

Quelle que soit la proposition retenue, elle devrait marquer la perte de contrôle de l'actuel dirigeant de Casino, Jean-Charles Naouri, après 30 ans de mainmise sur le distributeur.

Dans son communiqué, 3F précise que sa proposition prévoit que Moez-Alexandre Zouari prenne la direction du groupe.

A la Bourse de Paris, la cotation de l'action Casino a été suspendue à 08h41 GMT "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", selon une notification de l'opérateur boursier Euronext.

L'action Casino gagnait alors 16,2% à 4,57 euros.

(Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)

