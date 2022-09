Marché : L'OPEP+ envisage une réduction de la production de pétrole de 100.000 bpj

LONDRES (Reuters) - L'Opep+ va débattre lors de sa réunion de lundi de plusieurs options pour stabiliser les prix du pétrole, dont celle d'une réduction de la production de 100.000 barils par jour (bpj), a déclaré une source de au sein du cartel.

L'Opep+, qui regroupe les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, a estimé dans un rapport publié la semaine dernière que le marché pétrolier mondial enregistrerait un excédent plus important qu'anticipé cette année en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et du durcissement des politiques monétaires, qui freinent la demande.

Lors de sa dernière réunion, l'Opep+ avait décidé d'augmenter sa production de 100.000 bpj.

(Reportage Bureau de l'Opep ; version française Dagmarah Mackos, édité par Tangi Salaün)

