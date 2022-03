Marché : L'État doit augmenter sa part au capital d'activités d'EDF, dit Macron

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré jeudi que l'Etat devait augmenter sa participation au capital des "activités les plus régaliennes" d'EDF.

"Je pense que sur une partie des activités les plus régaliennes, il faut considérer que l'Etat doit reprendre du capital, ce qui va d'ailleurs avec une réforme plus large du premier électricien français", a dit le président de la République lors d'une conférence de presse de présentation de son programme pour l'élection présidentielle du mois prochain, et en disant "souhaiter une régulation des prix de l'électricité au niveau européen".

