Kingfisher : Le mauvais temps en GB et en France a affecté les ventes

LONDRES (Reuters) - Kingfisher, propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a mis en cause mercredi les mauvaises conditions météorologiques pour expliquer la baisse des ventes de ses articles de jardinage et de barbecue en dépit d'une amélioration des tendances observée en avril.

Le chiffre d'affaires pour les trois mois se terminant fin avril s'est établi à 3,3 milliards de livres (3,78 milliards d'euros), soit une baisse de 3,3% à périmètre constant.

Kingfisher a déclaré que les catégories saisonnières, c'est-à-dire celles qui sont affectées par les conditions météorologiques, ont baissé de 11% au cours de la période.

Le directeur général du groupe, Thierry Garnier, a assuré dans un communiqué constater une amélioration de la situation commerciale depuis le début du mois d'avril.

Dans ce contexte, Kingfisher a déclaré être à l'aise avec les attentes du marché sur bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'année de 634 millions de livres, en baisse de 16% sur un an.

(Reportage Sarah Young à Londres et Yadarisa Shabong à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

