Marché : HSBC relève ses perspectives et lance un programme de rachat d'actions

HONG KONG (Reuters) - HSBC Holdings a relevé mardi son objectif de performance clé et a également annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions à hauteur de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d'euros), alors que son bénéfice du premier semestre a plus que doublé.

HSBC a relevé son objectif de rendement des fonds propres tangibles, un objectif clé de performance, à au moins 14-16% ("mid-teens") pour 2023 et 2024, par rapport à un objectif précédent d'au moins 12% à partir de 2023. En 2022, le rendement des fonds propres tangibles était de 9,9%.

La plus grande banque d'Europe a enregistré un bénéfice avant impôts de 21,7 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année, contre 9,2 milliards de dollars un an plus tôt, soutenu par la hausse des taux d'intérêt dans le monde et la vente de sa filiale française, entre autres.

Ces résultats ont dépassé l'estimation moyenne des analystes à 20,9 milliards de dollars, selon un consensus compilé par HSBC.

La banque, dont le siège est à Londres et qui réalise environ deux tiers de son chiffre d'affaires en Asie, envisage de se retirer d'une douzaine de pays pour augmenter ses profits, a rapporté Reuters en mai.

La banque a déclaré mardi avoir reclassé son activité à Oman comme étant à vendre, après avoir fusionné l'année dernière sa filiale sur place avec la banque rivale Sohar International Bank.

HSBC a également vendu ses activités de détail au Canada et en France, ainsi qu'en Grèce, annoncé son retrait de Russie et mis fin aux opérations de banque personnelle en Nouvelle-Zélande.

