Marché : Hausse en vue à Wall Street avant l'emploi US, Apple en soutien

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes montent à mi-séance vendredi et une séance positive se profile à Wall Street dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, avec le soutien d'Apple après des résultats bien accueillis.

À Paris, le CAC 40 monte de 0,45% à 7.373,69 vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,68% et à Londres, le FTSE 0,47%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,34%.

Les "futures" sur indices new-yorkais donnent un gain de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,64% pour le Nasdaq.

Apple est indiqué en hausse de 2,2% en avant-Bourse à la faveur d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu, grâce à d'importantes ventes d'iPhone et à des percées notables sur plusieurs marchés dont l'Inde.

La performance de la première valorisation américaine permet de reléguer au second plan les préoccupations liées aux banques. Jeudi, PacWest a aggravé les craintes sur la situation des banques régionales en annonçant explorer plusieurs options stratégiques. Son titre prenait 11,7% en avant-Bourse après avoir décroché de plus de 50% la veille.

La prudence pourrait toutefois limiter la prise de risque dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en avril à 12h30 GMT. Le consensus Reuters donne un ralentissement des créations d'emplois de 236.000 à 180.000.

Un tel "chiffre devrait être difficile à évaluer par la plupart des investisseurs compte tenu du contexte économique actuel", estime Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades. "Il y a de fortes chances que les 'mauvaises nouvelles soient de bonnes nouvelles' pour les traders d'actions, car des (créations de postes) inférieurs aux attentes pourrait considérablement stimuler les paris d'une Fed plus accommodante et soutiendrait le sentiment du marché (actions) à court terme". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Parmi les résultats du jour en Europe, Air France-KLM (-5,28%) a publié une perte d'exploitation légèrement supérieure aux attentes, faisant reculer son titre au plus bas depuis janvier.

Toujours dans le domaine aérien IAG gagne lui 1,56%, le propriétaire de British Airways prévoyant un bénéfice au-dessus de ses attentes cette année grâce à un important rebond de la demande.

Adidas bondit de 7,7%, en tête du Dax et Stoxx 600, après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans monte autour de 3,4% après être tombé la veille sous 3,3%, pour la première fois en un mois, avec les craintes sur les banques.

En Europe, le rendement du dix ans allemand gagne près de sept points de base à 2,271%.

La BCE continuera à relever ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée, ont déclaré deux de ses membres, François Villeroy de Galhau et Gediminas Simkus, alors que des enquêtes montrent que la lutte contre la hausse des prix est loin d'être terminée.

CHANGES

L'attentisme domine sur le marché des changes avant le rapport officiel sur l'emploi. L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devisesde référence, abandonne 0,1%. L'euro monte un peu, autour de1,1022 dollar.

La possibilité que la Fed interrompe son cycle de hausse taux alors que les cambistes s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre continue le sien est favorable à la livre sterling, soulignent les traders. La devise britannique a atteint un pic d'un an face au billet vert et un plus haut d'un mois face à l'euro.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse mais devraient subir une lourde baisse sur la semaine en réaction aux inquiétudes sur l'affaiblissement de l'économie américaine et de la demande chinoise.

Le Brent 2,34% à 74,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,46% à 70,25 dollars.

Sur la semaine, le Brent affiche pour le moment un recul de 6,7% et le WTI de 8,5%.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)

