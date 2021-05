Marché : GreenYellow, filiale de Casino, envisage une introduction en bourse

PARIS (Reuters) - La branche énergie de Casino GreenYellow envisage une introduction en bourse pour financer son expansion, a déclaré GreenYellow vendredi. Le projet d'introduction en bourse de GreenYellow intervient après que le groupe Believe et le distributeur de pièces détachées automobiles Parts Holding Europe aient également annoncé cette semaine leur possible entrée en bourse à Paris.

GreenYellow, qui produit de l'électricité à faible coût et contribue à réduire la consommation électrique des entreprises, a déclaré que Casino resterait son actionnaire majoritaire après toute introduction en bourse.

Outre Casino, la société de capital-investissement Tikehau Capital et la banque publique française BpiFrance détiennent également des participations dans GreenYellow.

GreenYellow a déclaré qu'elle prévoyait un EBITDA compris entre 80 et 85 millions d'euros en 2021, et espérait que ce chiffre atteindrait 250 millions d'euros en 2025.

GreenYellow a ajouté qu'elle prévoyait de réaliser environ 1,9 milliard d'euros d'investissements sur la période 2021-2025.

(Sudip Kar-Gupta; version française Camille Raynaud)

