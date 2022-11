Grande-Bretagne : Hunt veut augmenter les impôts pour relancer l'économie

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré que le plan budgétaire qu'il doit annoncer jeudi comprendra des hausses d'impôts afin de redresser les finances publiques et d'atténuer une récession potentiellement longue, a rapporté samedi le quotidien The Times.

Jeremy Hunt tente de redresser les finances publiques de la Grande-Bretagne - et sa crédibilité auprès des investisseurs - avec son plan budgétaire, le premier depuis que Rishi Sunak a remplacé Liz Truss au poste de Premier ministre.

Le "mini-budget" de Liz Truss présenté en septembre a déclenché un effondrement du marché obligataire qui a fait grimper en flèche les coûts d'emprunt et l'a finalement contrainte à démissionner.

"Ce sera un grand moment de choix pour le pays et nous ferons passer les gens avant l'idéologie", a déclaré Jeremy Hunt dans un entretien au quotidien britannique.

"Vous devez faire ce qui est bon pour le pays et la situation dans laquelle nous sommes et malheureusement, cela signifie des augmentations d'impôts", a-t-il dit.

Outre de nouvelles réductions des dépenses, Jeremy Hunt et Rishi Sunak tentent de préparer leur parti conservateur aux augmentations d'impôts qui pourraient raviver les tensions au sein du parti.

Le ministre prévoit de s'attaquer au trou de 55 milliards de livres (62,88 milliards d'euros) dans le budget de la Grande-Bretagne en gelant les seuils et abattements sur l'impôt sur le revenu, l'assurance nationale, les droits de succession et les retraites pour deux années supplémentaires.

"JE SERAI HONNÊTE"

Jeremy Hunt aurait également l'intention de réduire de moitié l'exonération des plus-values et d'abaisser le seuil de paiement du taux supplémentaire d'impôt sur le revenu de 150.000 à 125.000 livres par an, selon le Sunday Times.

"Ce que je peux promettre aux gens, c'est que je serai honnête quant à l'ampleur du problème, et juste dans la façon dont je m'attaque à ces problèmes, et oui, cela signifie que les personnes aux épaules les plus larges porteront le fardeau le plus lourd", a-t-il déclaré.

Le budget comprendra des prévisions similaires à celles de la Banque d'Angleterre (BoE), qui a mis en garde contre une longue récession à venir.

"Je pense que c'est très probable (...) la question n'est pas vraiment de savoir si nous sommes en récession, mais ce que nous pouvons faire pour la rendre plus courte et moins profonde", a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien.

Le ministre des Finances a ajouté qu'il chercherait à travailler en coopération avec la BoE pour contrôler l'inflation et la hausse mondiale des taux d'intérêt, qui ajoute aux tensions sur l'économie britannique.

"La première chose que je peux faire est d'aider la Banque d'Angleterre à faire baisser l'inflation", a-t-il dit au journal, ajoutant qu'il voulait donner confiance aux entreprises et aux ménages pour investir et dépenser.

"Si je peux leur donner la certitude que nous avons un plan pour lutter contre l'inflation, pour ramener la stabilité dans l'économie, alors (...) ce sera un travail accompli, pour ce qui est de jeudi".

Selon le Times, Jeremy Hunt a déclaré qu'il pourrait n'engager que 20 milliards de livres pour prolonger le plafond des prix de l'énergie pour six mois supplémentaires après avril, soit un tiers de son coût, estimé à 60 milliards de livres au cours des six premiers mois.

Le ministre envisage cependant de mettre en place un ensemble de mesures de soutien de plusieurs milliards de livres pour protéger les retraités et les allocataires de minima sociaux de la hausse des prix de l'électricité, selon le journal.

