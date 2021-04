Marché : EasyJet s'attend à une hausse du nombre de ses vols à partir de fin mai

LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne britannique EasyJet a dit mercredi s'attendre à une augmentation de la fréquence de ses vols à partir de fin mai, dissipant ainsi les inquiétudes liées à une troisième vague de l'épidémie de coronavirus en Europe continentale qui a réduit les espoirs de reprise des voyages cet été.

EasyJet a déclaré mercredi que la plupart des pays planifiaient une reprise du secteur aérien en mai et qu'elle s'attendait donc à une augmentation du nombre de ses vols à partir de la fin mai.

La compagnie s’attend à ce que sa capacité de vols pour la période allant d'avril à fin juin atteigne 20% de ses niveaux enregistrés à la même période en 2019.

Cette reprise du trafic aérien en Europe contribuera à améliorer les finances d’EasyJet, qui ont été mises à mal pendant la pandémie. D'octobre à fin mars, la compagnie n'a opéré que 14% de sa capacité de vols à comparer à la même période de 2019.

Le groupe prévoit sur son premier semestre clos le 31 mars une perte avant impôts comprise entre 690 millions et 730 millions de livres (795 millions et 840 millions d’euros) après avoir procédé à des réductions de coûts plus importantes que prévu par les analystes.

EasyJet a déclaré qu'elle disposait de 2,9 milliards de livres (3,34 milliards d’euros) de liquidités et qu'elle était bien placée pour tirer parti de la reprise du trafic aérien.

"Nous maintenons une grande flexibilité pour augmenter ou réduire rapidement nos capacités de vols en fonction de la levée des restrictions sur les voyages et de la demande sur notre réseau européen", a indiqué EasyJet dans son communiqué.

A la Bourse de Londres, l'action EasyJet gagnait 2,5% dans la matinée.

(Sarah Young, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

