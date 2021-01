Diageo : Hausse surprise des ventes de spiritueux au S1, grâce aux USA

par Siddharth Cavale

BANGALORE (Reuters) - Le groupe britannique de spiritueux Diageo a fait état jeudi d'une hausse surprise de ses ventes au premier semestre, la forte demande des magasins de détail aux États-Unis compensant la baisse dans les bars et restaurants en Europe.

L'action du fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff, qui a relevé son dividende intérimaire de 2%, à 27,96 pence par action, prenait 4% à 2.963 pence à la Bourse de Londres dans la matinée.

L'activité aux États-Unis, qui représentent près de 45% des bénéfices du groupe, a été vigoureuse pendant la pandémie pour le plus grand fabricant de spiritueux du monde, avec 80% de ses ventes réalisées dans des magasins de détail.

"La croissance en Amérique du Nord a été stimulée par la résistance de la demande des consommateurs (...) et par la reconstitution des stocks par les distributeurs et les détaillants", a déclaré le groupe.

En Europe et en Turquie, les ventes nettes de Diageo ont baissé de 10%. En Amérique latine et aux Caraïbes, elles ont reculé de 1%, tandis qu'en Asie-Pacifique, elles ont baissé de 3%.

Diageo a fait état globalement d'une hausse organique de ses ventes nettes de 1% pour les six mois se terminant le 30 décembre, tandis que les analystes tablaient sur une baisse de 4,6%, selon les estimations fournies par la société.

Le bénéfice ajusté a chuté de près de 13% à 69,9 pence par action - pénalisé par des coûts d'exploitation plus élevés et une livre plus forte - un chiffre toutefois supérieur au consensus (67,8 pence).

"Nous devons faire amende honorable. Diageo a publié ce matin des résultats du S1 incroyablement résistants, meilleurs que prévu à tous les niveaux", observe dans une note Trevor Sterling, analyste chez Bernstein.

Le groupe n'a pas fourni de prévision de chiffre d'affaires sur l'année. Il a dit toutefois s'attendre à une croissance des ventes dans toutes les régions au cours du second semestre, compte tenu d'une base de comparaison favorable par rapport à l'année précédente, d'une forte dynamique en Amérique du Nord et de la réouverture des bars et des restaurants dans d'autres régions.

"Nous nous attendons à une volatilité et à la poursuite des perturbations au second semestre, en particulier dans le secteur de la restauration, ce qui rendra les performances plus difficiles", a déclaré le PDG du groupe, Ivan Menezes, dans un communiqué.

(Siddharth Cavale, version française Kate Entringer)

