Deutsche Bank : Stefan Hoops nommé directeur de DWS au lendemain des perquisitions

BERLIN (Reuters) - DWS, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, annoncé mercredi la démission de son président du directoire, Asoka Wöhrmann, remplacé par Stefan Hoops, au lendemain d'une perquisition visant les deux groupes dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de tromperie liée au classement ESG de certains produits d'investissement.

DWS et Deutsche Bank (DB) ont déclaré que le gestionnaire d'actifs avait coopéré avec les autorités et les régulateurs dans le passé et continuerait à le faire. DWS a répété qu'elle niait avoir trompé les investisseurs.

Asoka Wöhrmann a démissionné de son poste de président du directoire de DWS, avec prise d'effet au terme de la prochaine assemblée générale annuelle.

Dès que sa nomination sera effective, Stefan Hoops quittera ses fonctions à la tête de la division "Corporate Bank" de DB, a déclaré DWS dans un communiqué.

(Reportage Paul Carrel; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

