Concurrence : Amazon visé par une procédure européenne

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure formelle contre Amazon pour non respect des règles de la concurrence sur le commerce en ligne.

Bruxelles reproche au spécialiste de la vente sur internet d'endosser deux rôles, celui de détaillant et celui de place de marché.

"La Commission reproche à Amazon d'utiliser systématiquement les données commerciales non publiques des vendeurs indépendants actifs sur sa place de marché au bénéfice de sa propre activité de vente au détail, qui est en concurrence directe avec celle de ces vendeurs tiers", dit notamment l'exécutif européen dans un communiqué.

La Commission a aussi ouvert contre le géant américain une seconde enquête portant cette fois sur des "pratiques anticoncurrentielles au sujet du possible traitement préférentiel des offres de détail d'Amazon et de celles des vendeurs de sa place de marché qui utilisent les services logistiques et de livraison d'Amazon".

"Nous devons veiller à ce que les plateformes jouant un double rôle et détenant un pouvoir de marché, comme Amazon, ne faussent pas la concurrence", a expliqué la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

"Avec l'essor du commerce électronique, et Amazon comme principale plateforme dans ce domaine, il est important que tous les vendeurs bénéficient d'un accès équitable et non faussé aux consommateurs en ligne", a-t-elle poursuivi.

Amazon conteste l'ensemble de ces accusations et la réglementation européenne l'autorise à présenter, à huis clos, des arguments de défense devant la Commission qui pourrait se prononcer l'année prochaine.

Les procédures européennes interviennent alors que le groupe dirigé par Jeff Bezos, comme d'autres géants de l'industrie numérique, a vu son rôle et sa présence s'amplifier depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui conduit davantage de consommateurs à recourir à leurs services au détriment des détaillants traditionnels.

(Foo Yun Chee; version française Nicolas Delame)

Copyright © 2020 Thomson Reuters