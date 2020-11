Burberry : Reprise des ventes en octobre malgré les fermetures de magasins

LONDRES (Reuters) - Burberry a annoncé jeudi une reprise de ses ventes en octobre qui ont également baissé moins que prévu au cours du trimestre passé, après avoir été impactées par la crise du coronavirus.

Les analystes s'attendaient à une baisse des ventes à magasins comparables de 12% au deuxième trimestre de l'exercice décalé 2020-2021 alors que le groupe de luxe britannique a fait état d'un repli de seulement 6%, notamment grâce à une croissance à deux chiffres en Chine continentale, en Corée et aux États-Unis au cours de cette période.

"Alors que le virus continue à avoir un impact sur les ventes dans la région EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique), au Japon et en Asie du Sud-Pacifique, nous sommes encouragés par notre reprise générale et la forte réaction à notre marque et à nos produits, en particulier parmi les nouveaux clients et les jeunes", a déclaré Marco Gobbetti, directeur général de Burberry.

Burberry a publié un chiffre d'affaires de 878 millions de livres (982 millions d'euros) pour les six mois se terminant le 26 septembre, en baisse de 31% par rapport à l'année précédente, un résultat cependant meilleur que prévu par les analystes.

Son bénéfice d'exploitation ajusté a chuté lui de 75%, à 51 millions de livres.

Si 10% des magasins Burberry dans le monde sont fermés à la suite de nouvelles mesures de confinement en Europe, notamment à Londres et à Paris, la marque a précisé qu'elle attirait de nouveaux consommateurs plus jeunes.

Burberry a déclaré qu'en conséquence, elle avait décidé de réduire les démarques qui auraient constitué un manque à gagner pour le second semestre de son exercice financier.

A la Bourse de Londres, le titre Burberry gagnait 2,7% dans la matinée.

(Paul Sandle, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2020 Thomson Reuters